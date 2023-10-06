Более 400 юных дзюдоистов встретятся на первенстве Урала в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Поединки первенства Урала среди дзюдоистов до 18 лет пройдут в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" 7 и 8 октября. Участие в нем примут более 400 юношей и девушек до 18 лет из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Сборную команду Тюменской области представят 100 дзюдоистов 2007-2009 гг.р. из Ишима, Тобольска, Тюмени, Ишимского, Нижнетавдинского, Тюменского районов. Спортсмены уже приступили к тренировкам, которые проходят совместно с дзюдоистами из Ханты-Мансийского автономного округа.

7 октября за звание сильнейших поборются юноши в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66 кг и девушки до 40, 44, 48, 52 кг. 8 октября пройдут поединки для юношей до 73, 81, 90 кг и свыше 90 кг, и девушек до 57, 63, 70 и свыше 70 кг. Победители отправятся на первенство России.