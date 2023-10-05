В России разработают модель единой льготной ипотеки на ИЖС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единую программу льготной ипотеки для всех форматов частного домостроения предлагают разработать и запустить в компании ДОМ.РФ. Это повысит доступность индивидуального жилищного строительства для населения. Такая мера может быть рассчитана на срок до 2030 года.

Об этом сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Для комплексного подхода мы считаем эффективным разработку и запуск единой льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения: индустриальный — строительство организованных посёлков, профессиональный, когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков, а также самостоятельный — так называемый хозспособ. В рамках такой программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на ИЖС со ставкой не выше 8 процентов для семей с детьми, на срок до 2030 года. Будем выходить с этой инициативой на уровне правительства РФ", — говорит он.

Каждая пятая сделка на рынке ИЖС проходит с помощью ипотеки, её доля в общей выдаче жилищных кредитов за два года выросла практически с 0 до 6%. Во многом это связано с государственной поддержкой — все льготные программы были распространены на частное домостроение.

Для упрощения процесса строительства частного дома работает сервис "Строим дом".