В Тюменской области обследовали более 64 тысяч га полей на чистоту культур

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 64 тыс. га полей на чистоту культур обследовали в Тюменской области. Возделыванием занимаются предприятия, которые отправляют продукцию на экспорт. Помимо исследования, специалисты регионального Россельхозцентра выдали рекомендаци для комплекса мероприятий по защите растений и уничтожению вредных организмов, сообщает департамент агропромышленного комплекса субъекта.

На посевах озимых зерновых предприятий-экспортеров засоренных полей не обнаружено. А на полях яровых зерновых и колосковых культур, овса специалисты выявили участки с овсюгом пустым, бодяком полевым, гречишкой вьюнковой, осотом полевым. Против сорняков, карантинных для стран-импортеров российского зерна, провели защитную обработку и химическую прополку.

На более чем 1,5 тыс. га рапса сорняков нет, как и на 278 га посевов льна.

Все это говорит о том, что тюменские предприятия-экспортеры зерна следят за чистотой полей и культур, подчеркнули в ведомстве.