Шесть тюменских параспортсменов выступят на российских соревнованиях по настольному теннису
Спорт, 08:28 06 октября 2023
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Тюменские параспортсмены примут участие в чемпионате России по настольному теннису спорта слепых, который пройдет в п. Лазурный Челябинской области с 6 по 9 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Тюменскую область представят спортсмены САШ "НЕГЕ", чемпионы и призеры чемпионатов России Александр Завьялов, Александра Мингалева, Ирина Воронина, Артур Аванян, Екатерина Кондратьева, Александр Добрица.