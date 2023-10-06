Шесть тюменских параспортсменов выступят на российских соревнованиях по настольному теннису

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские параспортсмены примут участие в чемпионате России по настольному теннису спорта слепых, который пройдет в п. Лазурный Челябинской области с 6 по 9 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Тюменскую область представят спортсмены САШ "НЕГЕ", чемпионы и призеры чемпионатов России Александр Завьялов, Александра Мингалева, Ирина Воронина, Артур Аванян, Екатерина Кондратьева, Александр Добрица.