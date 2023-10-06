Уровень безработицы в Тюменской области снизился до рекордных 0,30 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 0,30 % снизился уровень безработицы в Тюменской области за первую неделю октября. Это рекордно низкое значение с начала года: в январе показатель был на уровне 0,42 %. Статус безработного оформили 2,2 тыс. человек, тогда как в первый месяц 2023 года – более 3 тыс., такие данные приводит региональный департамент труда и занятости населения.

С начала года за содействием в трудоустройстве в службы занятости обратились 21,2 тыс. жителей области. Новое место работы нашли 12,9 тыс. из них.

При этом работодатели заявили 20,7 тыс. вакансий. По-прежнему большим спросом пользуются рабочие профессии. А наибольшее количество предложений о трудоустройстве – 2,2 тыс. - приходится на строительство.