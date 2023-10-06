В Тюмени оштрафовали компанию за отсутствие горячей воды в домах сверх норматива

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За отсутствие горячей воды в трех многоквартирных домах оштрафовали АО "УСТЭК" в Тюмени. Жалобы жильцов поступили в прокуратуру в августе, когда компания ремонтировала поврежденные теплосети на улицах Салтыкова-Щедрина, 3, Советской, 95 и Мельникайте, 115. Воды в домах не было на протяжении 25-36 часов, сообщает прокуратура Тюменской области.

По действующему законодательству теплоснабжающая организация обязана поставлять ресурс в необходимом потребителям объеме. Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов суммарно в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд, уточнили в надзорном ведомстве.

На начальников эксплуатационных участков организации завели административные дела. По результатам их рассмотрения Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала их.