Жителя Ишима ждет суд за незаконную рубку берез
Происшествия, 16:27 06 октября 2023
| Фото: прокуратура Тюменской области
За незаконный сруб 15 берез будут судить жителя Ишимского района. В апреле он бензопилой срезал растущие в лесничестве деревья, чем нанес ущерб на 120 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
Обвинение ему выдвинуто по статье Уголовного кодекса за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере.
Стволы берез он собирался отдать знакомому в счет уплаты за автомобиль ВАЗ-2107.
Уголовное дело рассмотрят в Ишимском районном суде.