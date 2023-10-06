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Жителя Ишима ждет суд за незаконную рубку берез

Происшествия, 16:27 06 октября 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За незаконный сруб 15 берез будут судить жителя Ишимского района. В апреле он бензопилой срезал растущие в лесничестве деревья, чем нанес ущерб на 120 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Обвинение ему выдвинуто по статье Уголовного кодекса за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере.

Стволы берез он собирался отдать знакомому в счет уплаты за автомобиль ВАЗ-2107.

Уголовное дело рассмотрят в Ишимском районном суде.

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# черные лесорубы

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