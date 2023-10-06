Жителя Ишима ждет суд за незаконную рубку берез

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За незаконный сруб 15 берез будут судить жителя Ишимского района. В апреле он бензопилой срезал растущие в лесничестве деревья, чем нанес ущерб на 120 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Обвинение ему выдвинуто по статье Уголовного кодекса за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере.

Стволы берез он собирался отдать знакомому в счет уплаты за автомобиль ВАЗ-2107.

Уголовное дело рассмотрят в Ишимском районном суде.