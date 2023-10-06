Директор тюменской школы заплатит крупный штраф за взятки

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в 2 млн рублей заплатит в Тюмени директор школы, признанная виновной в получении крупной взятки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что с мая 2021 по октябрь 2022 года женщина получала взятки от индивидуального предпринимателя, занимающегося производством стекольных и отделочных работ.

По их договоренности, директор должна была сотрудничать с бизнесменом от лица школы на постоянной основе, отдавая предпочтение его услугам без отбора других потенциальных подрядчиков.

Взамен индивидуальный предприниматель перечислял на ее банковский счет взятки в размере 10% от цены каждого договора. Общая сумма взятки составила 448 тыс. рублей.

Свою вину руководитель образовательного учреждения признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.