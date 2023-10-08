Тюменец вынес из магазина продукты в рюкзаке
Происшествия, 14:56 08 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Подозреваемого в краже продуктов задержали полицейские в Тюмени. В правоохранительные органы обратился представитель сетевого магазина. Ущерб составил около 3 тыс. рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый тюменец 1996 года рождения.
Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что выбирал время, когда его не видят сотрудники магазина и другие покупатели. Он брал со стеллажей товары и убирал их в рюкзак.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.