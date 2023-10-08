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Тюменец вынес из магазина продукты в рюкзаке

Происшествия, 14:56 08 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже продуктов задержали полицейские в Тюмени. В правоохранительные органы обратился представитель сетевого магазина. Ущерб составил около 3 тыс. рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый тюменец 1996 года рождения.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что выбирал время, когда его не видят сотрудники магазина и другие покупатели. Он брал со стеллажей товары и убирал их в рюкзак.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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