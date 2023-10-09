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В Тюмени фигуристы откроют сезон в "Прибое"

Спорт, 17:43 09 октября 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации города | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города

Первенство города по фигурному катанию на коньках состоится в Тюмени на катке "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, стр. 1) 11-12 октября. В соревнованиях примут участие тюменские фигуристы в возрасте от 6 лет и старше, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

11 октября спортсмены откатают короткие и произвольные программы. Начало - в 8 часов 30 минут. 12 октября на суд жюри будут представлены произвольные программы. Начало прокатов - в 9 часов.

Стоит отметить, что в городском первенстве примут участие как опытные фигуристы, так и те, кто находится в начале своего спортивного пути. Всего - около 100 спортсменов.

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# фигурное катание

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