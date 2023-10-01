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Александр Моор поздравил всех пап Тюменской области с Днем отца

Губернатор, 08:43 15 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Отцовство — это большой родительский труд и ответственность. А награда за это - ни с чем не сравнимые эмоции радости, счастья и гордости за своих детей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя всех пап региона с праздником.

По словам губернатора, отец – не только глава семьи и ее опора, но и защитник Отечества. Сегодня многие отцы находятся в зоне специальной военной операции, стоят на защите интересов нашей страны и традиционных семейных ценностей.

Этот день – повод вспомнить самые яркие и замечательные мгновения детства, связанные с отцами, возможность сказать своим родителям спасибо за мудрые советы, наставления, понимание и поддержку.

"Желаю всем, кто гордо носит звание отец, сил, крепкого здоровья, бодрости духа, побед, успехов во всем и, конечно, всегда ощущать любовь и внимание своих детей!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День отца

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