Десятисекционный блокированный жилой дом построят в Тюмени до конца года

Десятисекционный блокированный жилой дом до конца года будет построен в Тюмени в планировочном районе Новорощинский по ул. А. Рогожина, 44, сообщает ГУС Тюменской области.

Понятие дом блокированной застройки появилось в Градостроительном и Жилищном кодексах Российской Федерации в марте 2022 года. Это жилой дом, блокированный с другим жилым домом (домами) в одном ряду общей боковой стеной или стенами без проемов с отдельным выходом на земельный участок. Ранее дома, блокированные с другими жилыми домами, не признавались ни частными, ни многоквартирными. Собственникам приходилось обращаться в суд, чтобы установить правовой статус объектов. Благодаря принятому закону исключена правовая неопределенность.

В кирпичных двухэтажных блоках жилой площадью 852 кв. м будет 10 квартир. Срок ввода в эксплуатацию объекта — IV кв. 2023 года. Дом строится на правах долевого участия.

Застройщик данного объекта - ООО "Специализированный застройщик Навигатор. Строительство". Деятельность ООО "СЗ "Навигатор. Строительство", как и других застройщиков, осуществляющих привлечение средств участников долевого строительства, контролируется Главным управлением строительства с момента заключения первого договора участия в долевом строительстве.