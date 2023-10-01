Позиционирование России как государства-цивилизации, по оценке эксперта, вполне закономерно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Позиционирование России, как государства-цивилизации вполне закономерно в ситуации геополитического противостояния с Западом, особенно с приданием этому противостоянию экзистенциальной окраски.

Так оценил выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" кандидат социологических наук Евгений Реутов (Белгородская область).

Не менее значимым фактором, по его мнению, является, декларирование цивилизационной самодостаточности России.

"Политика акцентирования цивилизационной самостоятельности России ориентирована вовне и является частью новой (или условно новой) внешнеполитической идеологии российского государства - декларирования плюралистичности и равноправия цивилизаций, противодействия диктату на мировой арене со стороны какой-либо одной из них - в данном случае – западной", - подчеркнул Евгений Реутов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

На заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является самобытным государством-цивилизацией.

"В такой формулировке четко и емко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней отражены основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся", - сказал Владимир Путин.