Тюменская область продолжает решать важные экономические задачи, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область продолжает решать важные задачи, которые актуальны как для экономики региона в целом, так и для всей страны. Так оценил работу форума креативных предпринимателей "КПД" в Тюмени член Общественной палаты Краснодарского края Алексей Костылев.

"Важно, что люди собрались не просто поговорить о проблемах, а для того, чтобы обменяться опытом, установить новые контакты, выстроить экономические цепочки и создать первую версию креативных индустрий", - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Форум креативных предпринимателей "КПД" в Тюмени проходит 2-8 октября. Более 70 предпринимателей Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Альметьевска и других городов встретились на стратегической сессии "Формирование кластера креативных индустрий: мода и легкая промышленность, кино и медиа". Участники стратегической сессии узнают, что мода, легкая промышленность, кино и медиа удачно сочетаются друг с другом.

Выстраивание производственных цепочек, по оценке главы Тюмени Руслана Кухарука, выступившего на форуме, поможет создать в областном центре креативный кластер, а работа в этом направлении позволит как заявить о себе, так и повлиять на экономику страны.

"Тюмень для многих – это город нефтяников. Это город суровой экономики, экономики, которая сегодня является производной от нефтегазового запроса, нефтегазовой сферы, нефтепереработки, всех сопутствующих производств, но все-таки ориентирован на то, чтобы быть городом все с большей диверсификацией. Внутреннее состояние муниципальной и региональной экономики увеличивает долю креативного продукта", – отметил Руслан Кухарук.

Предприниматель, владелица бренда одежды из Заводоуковска Марина Плахина в марте 2023 года открыла цех, в котором трудятся пять швей, создают одежду для женщин. Участие в сессии, по словам девушки, поможет перенять опыт работы, найти перспективы сотрудничества, способы решения насущных проблем.