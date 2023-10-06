Эксперт: форум в Тюмени открывает новые перспективы креативных индустрий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изучение опыта привлечения малого и среднего бизнеса в креативные индустрии – это важное событие, которое собрало в Тюмени представителей из разных городов России, стремящихся применять на практике различные способы и возможности развития креативного предпринимательства.

Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, прокомментировавший работу форума КПД в Тюмени.

Креатив и креативные подходы в бизнесе, по его мнению, открывают новые перспективы. Малый и средний бизнес играют ключевую роль в этом процессе.

"Малый и средний бизнес являются сегодня двигателем инноваций и развития, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В креативных индустриях, таких как дизайн, музыка, кино, мода у нас есть огромный потенциал для роста и развития. Именно поэтому так важно изучать опыт привлечения малого и среднего бизнеса в эти отрасли".

Эксперт считает принципиально важным, что участниками форума стали представители разных городов России. Это позволяет обобщить различный опыт и подходы к развитию креативного предпринимательства.

Форум креативных предпринимателей КПД в Тюмени проходит 2-8 октября. Более 70 предпринимателей Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Альметьевска и других городов встретились на стратегической сессии "Формирование кластера креативных индустрий: мода и легкая промышленность, кино и медиа".