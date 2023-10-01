  • 12 октября 202312.10.2023четверг
  • USD99,9808
    EUR105,9544
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Магазин белорусских продуктов заплатит 20 тыс. рублей за звуковую рекламу в Тюмени

Происшествия, 16:07 12 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 тыс. рублей может заплатить руководитель магазина белорусских продуктов за громкую звуковую рекламу в Тюмени. Каждый день с 10 до 20 часов через колонку, которую сотрудники монтировали к внешней стене дома № 3 на ул. 50 лет Октября, звучала одна и та же информация о товарах, сообщает управление ФАС России по Тюменской области.

Жители дома, в котором и расположен магазин, стали массово жаловаться в ведомство. Антимонопольный орган предписал собственнику магазина "БМКмаркет" прекратить распространение рекламы, которая нарушает требования действующего законодательства, уточнили в ведомстве.

Отметим, по ч. 3.2 ст. 19 Федерального закона "О рекламе" распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, которое монтируется на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений не допускается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# реклама , Тюменское УФАС России , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:07 12.10.2023Магазин белорусских продуктов заплатит 20 тыс. рублей за звуковую рекламу в Тюмени
15:56 12.10.2023Тюменский производитель заготовок цельнокатаных колес незаконно завысил цены
14:38 12.10.2023Тюменца отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП
11:52 12.10.2023Кастет из Турции не прошел таможенный контроль в Рощино