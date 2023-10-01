Тюменская область - в пятерке регионов-лидеров по поддержке СОНКО

Тюменская область вошла в пятерку лидеров рейтинга субъектов РФ, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям в 2022 году.

Победителем в 2022 году стал Башкортостан. Второе место заняла Югра, а третье – Ямал. Далее в рейтинге расположились Ярославская область, Тюменская область, Приморский край и Красноярский край.

Работа по оказанию поддержки СОНКО во всех регионах Уральского федерального округа, по данным полпреда президента Владимира Якушева, выстроена на регулярной основе.

"Кроме того, такая помощь обеспечена необходимой нормативной базой, - подчеркнул он. - Социальная поддержка граждан – неоспоримый государственный приоритет. Участие некоммерческих организаций в этой работе значительно сокращает нагрузку на социальные службы, помогает охватить качественными услугами большее количество людей".

Следует отметить, что при составлении рейтинга учитывалась не только финансовая поддержка и наличие необходимой нормативной базы, но также и информационная поддержка СОНКО и социальных предпринимателей в регионах РФ.