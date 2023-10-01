Владимир Якушев поздравил работников дорожного хозяйства УФО с профессиональным праздником

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Качественная дорожная инфраструктура – это основа стабильного развития экономики нашей страны. Правительство России уделяет этой работе особое внимание. По национальным проектам, федеральным и региональным программам строятся и ремонтируются дороги, создаются комфортные условия для пешеходов.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

По словам полпреда, Уральский федеральный округ активно включён в эту работу. Регионы успешно реализуют крупные инфраструктурные проекты. Проектируют новые дороги и приводят в порядок существующие. Только с начала текущего года обновили 7,4 млн кв. м полотна на региональных и муниципальных дорогах. Все это способствует развитию бизнеса и качественно преображает жизнь людей.

"Спасибо всем работникам дорожного хозяйства и ветеранам отрасли за добросовестный и самоотверженный труд! Благодаря вам жизнь в нашей прекрасной, большой стране становится комфортнее, а возможности для развития – ещё шире. Желаю вам благополучия, успехов и энергии для новых свершений!" - сказал Владимир Якушев.