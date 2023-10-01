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Автомобильное движение открыли на участке ул. Фармана Салманова в Тюменской слободе

Экономика, 17:43 17 октября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Автомобильное движение открыли в районе Тюменской слободы по ул. Фармана Салманова на участке от ЖК "Скандия" до жилого дома № 14. В эксплуатацию сдан объект протяженностью около 1,57 км, сообщает администрация Тюмени.

Строительство этого участка ознаменовало окончание первого этапа, запланированного на 2023 год. Так как дорожники шли с опережением графика, зимой специалисты подрядной организации занимались устройством ливневой канализации, прокладывали инженерные сети, им удалось раньше ожидаемого срока привести в готовность участок от ул. Заполярной до жилого дома № 14 по улице Фармана Салманова и открыть его для движения.

Согласно муниципальному контракту срок окончания строительства улицы Фармана Салманова - в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский тракт) – 15 ноября 2024 года. Общая протяженность автодороги составит 2,3 км.

Открытый участок представляет собой шестиполосную магистраль и призван разгрузить дороги внутри жилого района.

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# строительство дорог

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