Александр Моор: "Жемчужина Сибири" будет готова к началу нового сезона

| Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

"Жемчужина Сибири" будет готова к началу нового сезона. Первые всероссийские старты состоятся уже в начале декабря, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Сейчас в спортивном комплексе под Тюменью идет большой ремонт. Для зрителей на трассах будут доработаны места и оборудованы переходные мостики. Продолжается реконструкция фасада лыжно-биатлонного стадиона", - уточнил глава региона.

Также он отметил, что в сезоне 2025-2024 годов в комплексе обновят освещение, чтобы проводить вечерние гонки по биатлону. По мнению губернатора от этого выиграют и те зрители, которые наблюдают за гонками на стадионе, так и те, кто смотрит прямые трансляции. Он заверил, что и в дальнейшем инфраструктура "Жемчужины Сибири" будет поддерживаться, чтобы у российского спорта была площадка для гонок мирового уровня.