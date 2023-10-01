Тюменская область получит дополнительно 186 млн рублей на ликвидацию лесных пожаров

| Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" | Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

186 235,1 тыс. рублей будет выделено бюджету Тюменской области на тушение лесных пожаров. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения правительства РФ о выделении из резервного фонда в 2023 году дополнительных федеральных субвенций на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров десяти регионам, в том числе Тюменской области.

В общей сложности распределено почти 2,6 млрд рублей. Дополнительные средства направляются на финансовое обеспечение затрат субъектов федерации на тушение лесных пожаров в режимах чрезвычайной ситуации в лесах различного значения.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Решение было принято при поддержке депутата, который входит в эту парламентскую комиссию от фракции "Справедливая Россия - За правду".

Депутат напомнил, что в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2023–2025 годы на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров для Тюменской области на 2023 год предусмотрено 202 912,7 тыс. рублей субвенций, в том числе 61 191,7 тыс. рублей на тушение лесных пожаров.

Дополнительные 186,2 млн рублей целевым образом распределяются на финансирование затрат на пожарную авиацию: 152,7 млн рублей на оплату контрактов в рамках межрегионального маневрирования на работы по тушению лесных пожаров и 33,6 млн рублей на оплату услуг по тушению пожаров с применением вертолета МИ-8АМТ/МТВ.

"Тюменской области предоставляется необходимый для ликвидации последствий пожаров объем средств федеральной поддержки. На борьбу с огнем, бушевавшим на территории региона весной этого года, были брошены все силы. Эффективная работа авиации по тушению лесных пожаров требует серьезных затрат. Делается все возможное, чтобы эти затраты не легли тяжким бременем на региональный бюджет", - подчеркнул Александр Ремезков.

Он отметил, что соответствующее распоряжение правительства РФ будет подписано в ближайшее время.