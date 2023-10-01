  • 19 октября 202319.10.2023четверг
  • USD97,3724
    EUR102,9059
  • В Тюмени 7..9 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области за сезон зафиксировали 43 происшествия на воде

Происшествия, 15:43 19 октября 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

43 происшествия на воде зафиксировали в Тюменской области за навигационный период. В том числе утонул 41 человек, восемь из них – дети. Такие итоги сезона приводит центр Госинспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Тюменской области.

Также инспекторы выявили 136 административных нарушений правил эксплуатации и госрегистрации судов, отсутствие спасательных жилетов, управление без прав.

В завершение сезона – перед погрузкой катеров - сотрудники ГИМС совершили последний в навигационном периоде патруль по Туре. Несмотря на то что суда отправятся в бокс для технического обслуживания, темп работы останется прежним. Патрульные группы продолжат проводить рейды на берегах водоемов.

﻿

Инспекторы напомнили, что скоро на водных объектах региона начнет образовываться лед. Взрослым необходимо объяснить детям, что игры у водоемов опасны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИМС , ГУ МЧС России по Тюменской области , навигация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 19.10.2023В Тюмени задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 20 лет
15:54 19.10.2023До пяти лет тюрьмы грозит ишимцу за угон машины
15:43 19.10.2023В Тюменской области за сезон зафиксировали 43 происшествия на воде
13:53 19.10.2023В Тюмени предприятие пыталось переработать 500 кг лосося неизвестного происхождения