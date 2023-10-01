В Тюменской области за сезон зафиксировали 43 происшествия на воде

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

43 происшествия на воде зафиксировали в Тюменской области за навигационный период. В том числе утонул 41 человек, восемь из них – дети. Такие итоги сезона приводит центр Госинспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Тюменской области.

Также инспекторы выявили 136 административных нарушений правил эксплуатации и госрегистрации судов, отсутствие спасательных жилетов, управление без прав.

В завершение сезона – перед погрузкой катеров - сотрудники ГИМС совершили последний в навигационном периоде патруль по Туре. Несмотря на то что суда отправятся в бокс для технического обслуживания, темп работы останется прежним. Патрульные группы продолжат проводить рейды на берегах водоемов.

Инспекторы напомнили, что скоро на водных объектах региона начнет образовываться лед. Взрослым необходимо объяснить детям, что игры у водоемов опасны.