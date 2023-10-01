В Тюменской области строят и реконструируют спортивные объекты

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новые спортивные объекты построят и реконструируют в Тюменской области. В частности, идет строительство ледовой арены в Тюмени, большая реконструкция спортивного комплекса в Тюменском районе.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор после открытия Центра гимнастики в Тобольске 19 октября.

По его словам, еще несколько проектов разрабатываются. Это еще одна ледовая арена в Тюмени, несколько бассейнов в Ишиме. По мере того как проекты пройдут государственную экспертизу, их возьмут в работу.

"У нас очень хороший показатель по развитию массового спорта, по количеству наших земляков, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это показатель, который определен президентом Российской Федерации к 2030 году. Спортом должны заниматься не менее 70 процентов от численности населения региона. Сегодня у нас – 62 процента. Мы планомерно идем к этой величине, благодаря созданию необходимых условий, инфраструктуры, закрытых помещений для занятий и открытых площадок", – сказал глава региона.

Напомним, 19 октября в 7а мкрн Тобольска открыли трехэтажный Центр гимнастики. Комплекс рассчитан на 750 посетителей. Много лет воспитанники отделения спортивной гимнастики посещали небольшой зал в школе № 18 и ждали открытия современного здания. В новом центре тоболяки смогут не только тренироваться, но и проводить соревнования высокого уровня.

Отметим, в 2023 году Тюменская область входит в тройку лидеров в стране по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от трех до 79 лет.

Инна Пахомова