Свыше 40 человек посоревнуются за Кубок Тюменской области по автомодельному спорту

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Свыше 40 человек примут участие в первом этапе Кубка Тюменской области по автомодельному спорту, который пройдет в спортивном комплексе "Юность" 20 и 22 октября. Сборные из Ишима, Тюмени, Омска, Екатеринбурга и Челябинска выступят в классах радиоуправляемых моделей на закрытой трассе.

Областную столицу представит объединённая делегация в составе девяти обучающихся и трех преподавателей ДТ "Кванториум" и Центра технических видов спорта Дворца творчества и спорта "Пионер".

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с моделями: РЦЕ-12, TCS Euro Truck, ТС-10, РЦЕ-10, РЦЕ-10 сток; юноши и девушки с моделями: ТС-10 сток.

21 и 22 октября состоятся квалификационные заезды моделей. В воскресенье лидеры квалификационных стартов встретятся в финале, подведение итогов и награждение запланированы на 17 часов, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Напомним, это первые старты сезона 2023-2024 годов. Всего соревнования предполагают шесть этапов. Окончательные итоги подведут в марте 2024 года.