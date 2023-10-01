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В Тюмени открыли мемориальную доску в память о Николае Толмачеве

Политика, 14:04 20 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени открыли мемориальную доску в память о первом председателе Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Николае Толмачеве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ее установили на здании Арбитражного суда (ул. Ленина, 74). Открытие мемориальной доски прошло в рамках собрания, посвященного памяти Николая Толмачева. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Как отметил Владимир Якушев, нужно отдать должное Николаю Васильевичу. Он прилагал максимум усилий и помогал молодым специалистам, чтобы у них не было серьезных проблем в работе, воспитывал их. Растил не только профессионала, но и человека.

"Николай Васильевич не просто человек, создавший в Тюменской области экономическое правосудие, но один из главных основателей работающей системы во всей Западной Сибири. Он фундамент, ледокол, который прошел там, где не ступала нога человека. А остальные уже шли за ним", - подчеркнул Павел Белявский.

Николай Толмачев — Заслуженный юрист Российской Федерации. Отмечен наградами различного уровня.

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# Владимир Якушев , мемориальная доска , Николай Толмачев , Павел Белявский

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