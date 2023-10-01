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В Тюмени со счета пенсионерки мошенники пытались похитить 500 тыс. рублей

Происшествия, 18:55 20 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

500 тысяч рублей пытались похитить неизвестные со счета жительницы Тюмени 1961 года рождения. Она обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала следователю, что ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что ее банковский счет взломали мошенники и чтобы сохранить сбережения необходимо перевести деньги на "защищенный счет". Заявительница сразу поняла, что имеет дело с мошенниками и прекратила разговор.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

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# мошенничество

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