В Тюмени со счета пенсионерки мошенники пытались похитить 500 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

500 тысяч рублей пытались похитить неизвестные со счета жительницы Тюмени 1961 года рождения. Она обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала следователю, что ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что ее банковский счет взломали мошенники и чтобы сохранить сбережения необходимо перевести деньги на "защищенный счет". Заявительница сразу поняла, что имеет дело с мошенниками и прекратила разговор.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.