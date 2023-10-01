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В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Экономика, 14:48 22 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

180 тыс. рублей предлагают по вакансии командира воздушного судна в Тюменской области. На полторы тыс. рублей меньше может заработать начальник строительства. Также в тройке наибольших предложений - директор по производству: зарплата управленца зависит от опыта и варьируется от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Начальник службы в промышленности будет получать 100 тыс. 325 рублей, а руководитель проекта –до 105 тыс. рублей.

Более 100 тыс. рублей предлагают машинисту подъемника, оператору обезвоживающей и обессоливающей установки и помощнику бурильщика капитального ремонта скважин, пишет Вслух.ру.

В областной службе занятости для трудоустройства предлагается 21 тыс. 549 вакансий.

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