Более 2,5 тысяч гектаров в Тюменской области засеяли озимыми

| Фото: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области | Фото: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области

Более 2,5 тыс. га в Тюменской области засеяли озимыми. На это потрачено 896,9 т семян, 124 т из них – элитные. Аграрии также использовали 649,9 т репродукционных семян, 101 т оригинальных, что на 33 т больше, чем в прошлом году. Сев завершен в восьми районах региона, сообщает тюменский филиал Россельхозцентра.

Хозяйства региона высеяли три сорта озимой мягкой пшеницы - Новосибирская 51, Скипетр, Новосибирская 3, ржи - Влада, Памяти Кунакбаева и тритикале - СИРС 57.

В ведомстве подчеркнули, что качество семян является важнейшим условием будущей урожайности. В лаборатории Россельхозцентра на соответствие требованиям госстандарта специалисты проверили 894,9 т. Весь семенной материал признан кондиционным.