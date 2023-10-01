Голышмановец украл у заснувшего соседа телефон

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Кражу мобильного телефона раскрыл участковый уполномоченный в Голышманово, сообщает УМВД по Тюменской области. Сумма причиненного ущерба составила около шести тысяч рублей.

В полицию обратился местный житель 1989 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его квартиры неизвестный похитил мобильный телефон.

Сотрудник полиции установил, что в день происшествия потерпевший пригласил к себе в гости соседа, чтобы вместе отметить день рождения. После распития спиртного хозяин лег спать, а проснувшись обнаружил пропажу.

Участковый установил личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Задержанный не стал отрицать свою вину и рассказал, что похищенный телефон сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.