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Голышмановец украл у заснувшего соседа телефон

Происшествия, 11:06 28 октября 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Кражу мобильного телефона раскрыл участковый уполномоченный в Голышманово, сообщает УМВД по Тюменской области. Сумма причиненного ущерба составила около шести тысяч рублей.

В полицию обратился местный житель 1989 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его квартиры неизвестный похитил мобильный телефон.

Сотрудник полиции установил, что в день происшествия потерпевший пригласил к себе в гости соседа, чтобы вместе отметить день рождения. После распития спиртного хозяин лег спать, а проснувшись обнаружил пропажу.

Участковый установил личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Задержанный не стал отрицать свою вину и рассказал, что похищенный телефон сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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