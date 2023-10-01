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Оборот предприятий общепита в Тюменской области вырос на 7 % за год

Экономика, 15:51 29 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7 % вырос оборот предприятий общепита за год. Жители Тюменской области заплатили в кафе, барах, ресторанах 24 млрд 622,4 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

В августе общий чек составил 3 млрд 82,7 млн рублей — чуть больше, чем в июле, и на 9% выше, чем в прошлом августе. С учетом того, что в регионе, по последним данным Росстата, проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, расходы на каждого жителя составили почти 1 тыс. 914 рублей.

Если оценить динамику в течение 2023 года, то самыми экономными оказались январь и февраль, когда оборот превышал 2,9 млрд рублей. А самым щедрым — май, когда предприятия сферы получили 3 млрд 240,3 млн рублей. Можно предположить, что спрос связан с продолжительными майскими праздниками, последними звонками и празднованиями окончания учебного года.

В целом по России оборот в общепите составил 1 трлн 783,4 млрд рублей, в том числе в регионах УФО — 167 млрд 726,9 млн рублей.

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# бары , кафе , рестораны , средний чек , товарооборот

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