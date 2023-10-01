  • 30 октября 202330.10.2023понедельник
  • USD93,2174
    EUR98,3504
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменских школьников познакомят с флорболом

Спорт, 12:24 30 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие регионального межведомственного проекта "Флорбол в школу" пройдет в школе № 56 31 октября. Учащиеся третьих классов познакомятся с азами спортивного направления под руководством учителя физической культуры Валентины Радченко, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Ребята познакомятся с терминами, применяемыми при игре во флорбол, с правилами игры, использованием инвентаря и приемами игры.

Отметим, в России флорбол начал зарождаться в 1992 году. Это одна из разновидностей хоккея с мячом. Проект дает возможность тренироваться в стенах родной школы, выступать на своих первых соревнованиях.

Добавим, что популярный вид спорта доступен для игроков различной физической подготовленности, что позволит увеличить двигательную активность детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# дети , спортивные школы , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 30.10.2023Тюменских школьников познакомят с флорболом
12:51 28.10.2023Лучших бильярдистов выявят в Уватском районе
11:43 28.10.2023День здоровья в Армизонском районе отмечали всю неделю
10:49 28.10.2023ФК "Тюмень" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком"