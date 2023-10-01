Тюменских школьников познакомят с флорболом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие регионального межведомственного проекта "Флорбол в школу" пройдет в школе № 56 31 октября. Учащиеся третьих классов познакомятся с азами спортивного направления под руководством учителя физической культуры Валентины Радченко, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Ребята познакомятся с терминами, применяемыми при игре во флорбол, с правилами игры, использованием инвентаря и приемами игры.

Отметим, в России флорбол начал зарождаться в 1992 году. Это одна из разновидностей хоккея с мячом. Проект дает возможность тренироваться в стенах родной школы, выступать на своих первых соревнованиях.

Добавим, что популярный вид спорта доступен для игроков различной физической подготовленности, что позволит увеличить двигательную активность детей.