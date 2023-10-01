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Водитель "Газели" попытался дать взятку тюменским инспекторам

Происшествия, 14:59 31 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

28-летнего водителя "Газели" доставили в отдел полиции за взятку. Мужчина пытался избежать наказания за незарегистрированное в Госавтоинспекции газоболонное оборудование, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы остановили его на 317-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень. Во время оформления административного материала водитель попытался дать взятку. Факт задокументирован в установленном порядке. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и дачи правовой оценки.

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# взятка , ГИБДД Тюменской области

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