Водитель "Газели" попытался дать взятку тюменским инспекторам

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

28-летнего водителя "Газели" доставили в отдел полиции за взятку. Мужчина пытался избежать наказания за незарегистрированное в Госавтоинспекции газоболонное оборудование, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы остановили его на 317-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень. Во время оформления административного материала водитель попытался дать взятку. Факт задокументирован в установленном порядке. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и дачи правовой оценки.