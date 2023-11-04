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Владимир Якушев: в единстве - наша сила и правда

Политика, 08:27 04 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия – уникальная страна. Это многомиллионное братство людей разных национальностей, испокон веков живущих в мире и согласии. Испытания, с которыми мы столкнулись, помогли осознать свою идентичность, укрепили уверенность в себе и веру в убеждения. Так было всегда: мы умеем объединяться в трудную минуту. В единстве - наша сила и правда.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, поздравляя жителей округа с Днем народного единства.

"В этот праздничный день желаю вам добра и благополучия, силы духа, веры в себя и нашу великую страну! И пусть любовь к Родине, сохранение исторического наследия, уважение к предкам вдохновляют на новые свершения", - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День народного единства

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