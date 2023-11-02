Тюменский молочный комплекс "Дамате" обеспечил буренкам сытную зимовку

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 151 тыс. тонн кормов заложили на хранение в Тюменском молочном комплексе "Дамате". Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить поголовье фермы в 13,5 тыс. коров и молодняка КРС питанием на следующий год, сообщает компания.

Основу рациона фермы КРС составляют зеленые корма: в кормовые траншеи заложено более 70 тыс. тонн сенажа однолетних и многолетних трав, 64 тыс. тонн силоса кукурузы. Кроме того, скошено 10 тыс. зерновых культур – пшеницы и ячменя. Традиционно для кормления КРС применяются грубые корма – сено и солома. Их запас составляет 2,4 и 2,3 тыс. соответственно.

Впервые на полях компании в рамках эксперимента был посеян и собран рапс для реализации в коммерческих целях. В Тюменском районе с площади в 1,3 тыс. га было убрано 1,7 тыс. тонн.

Растениеводство – одно из важнейших направлений деятельности молочного комплекса "Дамате". Наличие запаса кормов собственного производства до следующего сельскохозяйственного сезона – гарантия стабильных надоев и высокого качества молока от коров "Тюменских молочных ферм". Кроме того, это позволяет лучше раскрывать генетический потенциал молочного стада предприятия, отметили эксперты.