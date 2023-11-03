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В Тюменской области прохожие спасли провалившегося под лед школьника

Происшествия, 15:21 03 ноября 2023

скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Школьника 2010 года рождения, провалившегося под лед на одном из водоемов Заводоуковска, спасли очевидцы 2 ноября.

Это случилось в пятом часу вечера. Как рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Дмитрий Прядко, несовершеннолетний прыгнул на лед с пирса при игре в центральном парке. Он провалился. "Его спасли проходившие мимо люди", — сказал он.

Дмитрий Прядко добавил, что это второй случай провала людей под лед Тюменской области. 30 октября на озере Грязнуха в Тобольском районе такое происшествие обернулось трагедией. Мужчина 1958 года рождения вышел на зимнюю рыбалку, провалился под лед и утонул.

Жителям Тюменской области советуют воздержаться от выхода на неокрепший лед. Родителей призывают лучше контролировать детей и напоминать им об опасности выхода на лед.

Сейчас профилактическая работа на водных объектах Тюменской области активизирована. Для установления прочного льда на озерах потребуется полторы-две недели, надо, чтобы на улице было -8-10 градусов. Что касается поверхности рек, нужно выждать еще. Такая погода, по прогнозам, установится с середины ноября.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Инна Пахомова

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# безопасность , ГУ МЧС России по Тюменской области , дети

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