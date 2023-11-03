Один человек погиб на трассе Тюмень - Омск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб на 26 км трассы Тюмень - Омск. Здесь столкнулись автомобили Chevrolet и грузовик Shacman, от удара легковушку отбросило на КамАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения.

Предварительно, 49-летний водитель Chevrolet осуществлял маневр перестроения, сообщает ГИБДД Тюменской области. 54-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла, водитель доставлен в больницу. Водители грузовиков не пострадали.

В настоящее время частично ограничено движение в сторону Ялуторовска, оно осуществляется по одной полосе.

Обстоятельства ДТП выясняются.