  • 3 ноября 20233.11.2023пятница
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Один человек погиб на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 18:45 03 ноября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб на 26 км трассы Тюмень - Омск. Здесь столкнулись автомобили Chevrolet и грузовик Shacman, от удара легковушку отбросило на КамАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения.

Предварительно, 49-летний водитель Chevrolet осуществлял маневр перестроения, сообщает ГИБДД Тюменской области. 54-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла, водитель доставлен в больницу. Водители грузовиков не пострадали.

В настоящее время частично ограничено движение в сторону Ялуторовска, оно осуществляется по одной полосе.

﻿

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 03.11.2023Один человек погиб на трассе Тюмень - Омск
15:21 03.11.2023В Тюменской области прохожие спасли провалившегося под лед школьника
12:58 03.11.2023В Тюмени пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП с погибшим
12:36 03.11.2023Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении беременной тюменки