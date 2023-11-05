ФК "Тюмень" примет гостей из Саратова на стадионе "Геолог"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Матч футбольного клуба "Тюмень" с саратовским "Соколом" стартует в 13 часов 30 минут на стадионе "Геолог" 5 ноября. Всего в 2023 году тюменцам осталось провести две домашние игры, сообщает пресс-служба команды.

Тюменцы, занимающее второе место в турнирной таблице и не знающие поражений восемь последних матчей, примут гостей из Саратова,которые также долгое время держались на второй строчке, но сейчас расположились на скромной 14-й позиции.

Самым титулованным футболистом саратовской команды является экс-полузащитник "Тюмени" Игорь Леонтьев, становившийся чемпионом России в составе московского "Спартака".

Cразу четверо представителей нынешней "Тюмени" имеют отношение к "Соколу". Главный тренер сибиряков Игорь Меньщиков немного возглавлял волжан.

Перед началом игры болельщики смогут бесплатно нанести на лицо спортивный аквагрим, нарисовать красочные плакаты в поддержку любимой команды, сыграть в панну, поучаствовать в различных викторинах и принять участие в автограф-сессии с футболистами.

Увидеть матч также можно будет также на сайте "Матч ТВ", VK Video и телеканале "Матч. Премьер".