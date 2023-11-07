  • 7 ноября 20237.11.2023вторник
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жительница Ишима не поверила телефонному мошеннику

Происшествия, 16:27 07 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обмануть 58-летнюю жительницу Ишима и уговорить женщину оформить кредит пытались телефонные мошенники, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась местная жительница, которая пожаловалась на действия мошенников. Следователю она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка.

Собеседник сообщил женщине, что на ее имя оформлен кредит. Мошенник пытался убедить потерпевшую, что ей необходимо оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на "безопасные" счета.

Однако она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Ишим , мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 07.11.2023Жительница Ишима не поверила телефонному мошеннику
13:42 07.11.2023Самолет ATR-72 "ЮТэйра" вернулся в Сургут из–за неисправности системы наддува
12:58 07.11.2023В Тюменской области вырастили больше всего рыбы по УФО
12:47 07.11.2023В Тюменской области водителя без прав осудили за сбитого пешехода