Жительница Ишима не поверила телефонному мошеннику

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обмануть 58-летнюю жительницу Ишима и уговорить женщину оформить кредит пытались телефонные мошенники, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась местная жительница, которая пожаловалась на действия мошенников. Следователю она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка.

Собеседник сообщил женщине, что на ее имя оформлен кредит. Мошенник пытался убедить потерпевшую, что ей необходимо оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на "безопасные" счета.

Однако она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".