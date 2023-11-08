  • 8 ноября 20238.11.2023среда
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Почти 2 млрд рублей инвестиций привлекли в экономику Тюменской области по программе "Гарантийный фонд"

Экономика, 18:14 08 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млрд 951 млн рублей инвестиций привлекли в экономику Тюменской области за 10 месяцев работы программы "Гарантийный фонд".

В рамках программы оформлено 166 поручительств на сумму более 800 млн рублей. Портфель действующих поручительств составил 2 млрд рублей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Новым финансовым партнером проекта стал ПАО "Совкомбанк". Предприниматели и организации, являющиеся клиентами организации, теперь могут воспользоваться поручительством Инвестиционного агентства Тюменской области по кредитам и банковским гарантиям.

Банк стал 18-й финансовой организацией, участвующей в региональной программе гарантийного фонда.

Работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# инвестиции

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 08.11.2023Почти 2 млрд рублей инвестиций привлекли в экономику Тюменской области по программе "Гарантийный фонд"
16:57 08.11.2023Сбер: 65% тюменских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года
16:35 08.11.2023В Тюменской области продолжается рост производства пищевых продуктов
14:56 08.11.2023В Тюменской области льготные кредиты стали доступны всем предпринимателям