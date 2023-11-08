Почти 2 млрд рублей инвестиций привлекли в экономику Тюменской области по программе "Гарантийный фонд"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млрд 951 млн рублей инвестиций привлекли в экономику Тюменской области за 10 месяцев работы программы "Гарантийный фонд".

В рамках программы оформлено 166 поручительств на сумму более 800 млн рублей. Портфель действующих поручительств составил 2 млрд рублей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Новым финансовым партнером проекта стал ПАО "Совкомбанк". Предприниматели и организации, являющиеся клиентами организации, теперь могут воспользоваться поручительством Инвестиционного агентства Тюменской области по кредитам и банковским гарантиям.

Банк стал 18-й финансовой организацией, участвующей в региональной программе гарантийного фонда.

Работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".