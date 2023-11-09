Жителя Тобольска ждет суд за применение насилия в отношении автоинспектора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24-летнему жителю Тобольска грозит тюрьма за пьяное вождение и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Его обвиняют по двум статьям - "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения" и "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемого в октябре 2022 года привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение, водительского удостоверения он не имеет. В сентябре 2023 года ночью, будучи в состоянии опьянения, он управлял автомобилем ВАЗ-21104 в Тобольске. Молодого человека остановил инспектор ГИБДД МО МВД России "Тобольский" и отстранил от управления транспортным средством.

Желая избежать ответственности, тоболяк начал движение на автомобиле, зажав руку автоинспектора в водительской двери и протащив его по дороге. В результате сотрудник ГИБДД получил травмы.

Уголовное дело рассмотрит Тобольский городской суд.