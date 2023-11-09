Тюменская область применяет комплексный подход улучшения демографии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексный подход достижения демографических показателей представила Тюменская область во время парламентских слушаний в Совете Федерации РФ под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко 9 ноября.

Губернатор Александр Моор рассказал, что в основе улучшения рождаемости лежат - региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика абортов.

"Как результат, количество семей с детьми у нас растет, сейчас их свыше 264 тысяч. При этом число многодетных семей за последние пять лет увеличилось более чем на треть – до 36,6 тысяч. Только за январь-август 2023 года, по данным Росстата, в области появилось на свет 11 тысяч 668 малышей. По числу родившихся на 1 тысячу населения мы на 11 месте среди всех регионов России, и на третьем – в Уральском федеральном округе", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

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Моор заверил, что семьи с детьми и впредь смогут рассчитывать на помощь региона.

"Уверен, в этой сфере и на федеральном, и на региональном уровнях должен действовать простой и понятный принцип: чем больше ребятишек – тем больше поддержка. Ведь дети – залог успешного будущего России", - сказал губернатор Тюменской области.