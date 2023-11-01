В Тюмени прогнозируют охлаждение рынка недвижимости до весны 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рынок недвижимости Тюмени ожидает небольшой период охлаждения, до весны 2024 года. Это связано с повышением ключевой ставки до 15 %, что влечет за собой удорожание ипотечных кредитов.

"Уже в ноябре мы видим одобрение ипотек под 15 процентов в среднем. Высокие ставки сохранятся, скорее всего, до марта-апреля. Мы понимаем, что при любом изменении ключевой ставки всегда идет всплеск по ипотечным консультациям, одобрениям - все пытаются успеть по старым условиям. Здесь ситуация та же. То есть люди не стали меньше покупать. Рынок будет очень хороший по завершению года", – рассказал руководитель департамента управления компании "Этажи" Николай Бердников.

По его оценке, удорожание заемных денег охладит спрос, что, в свою очередь, повлечет снижение цен на недвижимость.

По России уже с октября наблюдается такая тенденция, в Тюмени она отмечается во вторичке, продавцы которой уже ощутили это. За месяц, начиная с октября, интерес к покупке квартир в старом фонде Тюмени уменьшился на 5 %. Но в отличие от других городов страны, количество предложений о продаже не сократилось, а цена, вопреки ожиданиям по снижению, наоборот подросла на 2 %. Впрочем, явление это временное, считают эксперты.

"По активности на платформе мы видим, что пользователи просматривают квартиры, добавляют их в избранное, но реже выходят на контакт с продавцами. Это значит, что реальных покупателей, готовых к сделке, становится меньше, в ближайшем будущем конкуренция за них увеличится, и продавцы будут давать скидки", - пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Сергей Хахулин.

Что стоит сделать уже сейчас - пересмотреть свои планы по инвестированию. Не секрет, что покупка квартир многие годы считалась маржинальным способом вложения средств. В текущих условиях он не работает, считает директор центра недвижимости "Рим" Дмитрий Матющенко.

"Сейчас мы покупаем квартиру в новостройке и она сразу дешевеет на 20 процентов. Почему? У застройщика есть 10 квартир, я покупаю десятую. У него они стоят ровно столько, за сколько я купил по льготной ипотеке под 8 процентов. Я хочу продать эту квартиру, но для этого она должна быть дешевле, чем у застройщика. Понятно, что другой покупатель выберет не мое предложение под ипотеку 18 процентов, а застройщика по господдержке. Выбор очевиден. Я скидываю цену. И она дешевеет", - подчеркнул эксперт.

Согласна с коллегой и президент ассоциации "Объединение риелторов Тюменской области" Светлана Бабушкина. Покупка новостройки сегодня - это уже не инструмент инвестирования, а больше сохранения средств от инфляции.

"Покупать надо тогда, когда квартира нужна вам. Сегодня купить квартиру для сдачи в аренду не получится. Она не оправдывает ожидания инвесторов, в отличие от варианта, если рассматривать покупку, как сохранение денег. Важно не бояться повышенных ставок по ипотеке, просто нужно быть готовым полгода – год осуществлять повышенные платежи, а потом применить инструмент рефинансирования. Ставка повысилась, а цены немного понизятся. Дело времени – рынок недвижимости инертен, реакция на событие следует в течение трех месяцев. Но когда ставки понизятся, то цены вернутся", - уточнила лидер профессионального объединения.

Оксана Корнеенкова