Портфель жилищного кредитования Сбербанка составил 360 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С января по сентябрь 2023 года Сбербанк на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан увеличил объем финансирования застройщиков жилой недвижимости на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем финансирования превысил 200 млрд рублей, а портфель жилищного кредитования Сбербанка в Уральском регионе составил 360 млрд рублей.

Большинство застройщиков строят свои объекты с использованием счетов эскроу в рамках 214-ФЗ. Такая схема защищает интересы дольщиков и обеспечивает строительной компании стабильный источник финансирования со стороны банков.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

"Строительство на Урале активно развивается, и новым трендом последних лет можно назвать комплексное развитие территорий (КРТ). Тема КРТ интересна не только застройщикам, но и властям, потому что решает вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. Сбер готов участвовать в финансировании проектов комплексного развития территорий, начиная от оплаты участия в аукционе, и заканчивая проектным финансированием. Банк на Урале уже принял 7 решений по финансированию КРТ на 1,1 млн квадратных метров будущего жилья".

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