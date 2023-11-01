Из-за тумана на дорогах Тюменской области обострилась аварийная обстановка

| Фото: ИА "Тюменсккая линия" | Фото: ИА "Тюменсккая линия"

Аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюменской области обострилась из-за метеоусловий вечером 10 ноября.

Как сообщает региональная Госвтоинспекция, на трассах сложные погодные условия, туман, плохая видимость, повышенная скользкость. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени.

На 17-м км трассы Тюмень - Омск столкнулись Toyota и BMW из-за нарушения очередности проезда. Ранена пассажирка немецкого авто. На 128-м км автодороги Курган - Тюмень из-за нарушения бокового интервала столкнулись Hyundai и "Renault, водитель "француза" получила ушибы.

ГИБДД рекомендует сбавить скорость. Соблюдайте правило: чем хуже видимость, тем меньше скорость, вплоть до полной обстановки на парковках и кемпингах.