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Из-за тумана на дорогах Тюменской области обострилась аварийная обстановка

Происшествия, 19:52 10 ноября 2023

ИА "Тюменсккая линия" | Фото: ИА "Тюменсккая линия"

Аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюменской области обострилась из-за метеоусловий вечером 10 ноября.

Как сообщает региональная Госвтоинспекция, на трассах сложные погодные условия, туман, плохая видимость, повышенная скользкость. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени.

На 17-м км трассы Тюмень - Омск столкнулись Toyota и BMW из-за нарушения очередности проезда. Ранена пассажирка немецкого авто. На 128-м км автодороги Курган - Тюмень из-за нарушения бокового интервала столкнулись Hyundai и "Renault, водитель "француза" получила ушибы.

ГИБДД рекомендует сбавить скорость. Соблюдайте правило: чем хуже видимость, тем меньше скорость, вплоть до полной обстановки на парковках и кемпингах.

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# ГИБДД Тюменской области , туман

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