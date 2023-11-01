Александр Моор: курс на поддержку молодежи и создание инфраструктуры для их самореализации – результативен

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курс на поддержку молодежных инициатив и создание инфраструктуры для самореализации молодых тюменцев оказался правильным и результативным. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на премьере художественного фильма "Папаша в бегах" в ДК "Нефтяник" в Тюмени 11 ноября.

"Несколько лет назад правительство Тюменской области поддержало идею молодых ребят по развитию регионального медиа и кино. Были проведены сотни образовательных проектов и грантовых конкурсов. Наши юные таланты росли, перенимали опыт у профессионалов федерального уровня. И теперь мы видим результат - тюменское кино на большом экране. Не сомневаюсь, что за этим фильмом последуют и другие. Они будут прославлять наш регион, а творческая молодежь сможет зарабатывать деньги, живя и работая в Тюменской области", – подчеркнул глава региона.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фильм снят молодым режиссером из Тюмени Алексеем Южаковым преимущественно на территории Тюменской области, при этом команда проекта на 72 % состоит из жителей региона. Главные роли в картине исполнили Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева, худрук - режиссер и продюсер Алексей Нужный. Он отметил, что фильм является примером хорошего регионального кино. Правительство Тюменской области в полной мере поддержали кинематографистов и, что такая помощь для подобных проектов имеет очень важное значение: "Это означает, что культура в нашей стране имеет ценность. Именно через культуру сегодня объединяется народ, простые люди".

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В 2017 году областное правительство поддержало инициативу молодых тюменцев по развитию регионального медиа и кино, напомнил Александр Моор. За шесть лет проведены сотни образовательных проектов с участием профессионалов федерального уровня. Финалом этой работы и стал выход полнометражной картины.

Кроме того, в регионе действует отлаженная система поддержки молодежных сообществ совершенно разных направлений. В том числе и комплекс специализированных пространств: Молодежный театральный центр "Космос", мультицентры "Моя территория" и "Контора пароходства", "Медиаполис".

Спрос на отечественные фильмы, которые созданы на русском языке, рассказывают о нас и несут в себе наши национальные ценности, будет расти, уверен губернатор. В такой ситуации большое значение получает региональное кино. И Тюменская область здесь в тренде.

Отметим, что в Москве премьера фильма "Папаша в бегах" состоится 13 ноября. Ее будут показывать почти 1 тыс. 300 кинотеатров страны с 16 ноября.