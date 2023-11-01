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В Тюменской области с помощью БПЛА обследовали 2,5 тысяч гектаров земель

Экономика, 20:47 12 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 270 га земельных участков обследовали с помощью беспилотных летательных аппаратов в Тюменской области за 10 месяцев 2023 г. Аэрофотосъемка помогает составлять ортофотопланы, исправлять реестровые ошибки и выявлять неучтенные объекте капстроительства и самовольные захваты участков в Тюмени.

"За один полет обследуется большая площадь территории, выявляются сведения о множестве объектов. Одновременно обеспечивается получение высокоточных пространственных данных", – отметила исполняющая обязанности заместителя начальника отдела государственного земельного надзора местного управления Росреестра Ольга Коновалова.

Такой метод обследования специалисты ведомства используют с июня 2023 г. Всего дистанционными методами обследовано 24 тыс. 837 тыс. га, пишет Мегатюмень.

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# беспилотники , земельные участки , Росреестр

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