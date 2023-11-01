Тюменские ихтиологи оценили ход нереста ряпушки в Тазовском бассейне Ямала

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Тюменские ихтиологи оценили ход нереста ряпушки на реке Мессояха Ямала. В ходе исследования специалисты лаборатории рыбохозяйственной экологии сделали массовые промеры и биологический анализ рыбы, сообщает Тюменский филиала всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Определение массы, пола, коэффициента жирности, готовности рыб к нересту, а также средней плодовитости особей поможет рассчитать фонд отложенной икры. Ученые утверждают, что запасы ряпушки тазовской популяции находятся в стабильном состоянии с достаточно высокими продукционными показателями.

Мессояха – крупнейшая нерестовая река Тазовского бассейна. По площади она занимает пятое место среди рек Ямала. А поскольку она протекает в районе залегания газоносных месторождений, специалисты ВНИРО проверяют и гидробиологические и гидрохимические показатели воды и грунта.

Учет нерестового стада ряпушки ежегодно проходит в рамках государственного мониторинга водных биоресурсов и среды обитания. После обработки материалов ученые дадут рекомендации по допустимому вылову этой промысловой рыбы в Тазовском бассейне на 2025 год.