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Тюменцы при строительстве дома могут воспользоваться механизмом ИЖС с эскроу

Экономика, 15:54 14 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Безопасно построить дом возможно с новым механизмом ИЖС с эскроу. Он сохранит денежные средства граждан на период стройки и минимизирует риск недостроя дома, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Преимущества для физлиц: деньги на стройку надежно хранятся на специальном счете-эскроу. Они будут перечислены подрядчику только после завершения строительства. Сроки работ закрепляет договор подряда, он заключается только с подрядчиком, которого проверил банк. Уже почти 1000 проектов проверены для реализации. Механизм ИЖС с эскроу сохраняет действие льготных ипотечных программ.

Преимущества для юрлиц: подрядные организации смогут реализовывать новые проекты и масштабировать бизнес за счет кредитного плеча банка. Например, в формате возобновляемой кредитной линии на финансирование стройки и закупку необходимых материалов.

По механизму эскроу АО "ДОМ.РФ" предлагает субсидированную ставку по корпоративному кредитованию - 1 % годовых.

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# ГУС Тюменской области , строительство жилья , эскроу-счета

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