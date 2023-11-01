Регионам могут разрешить запрещать продажу алкоголя в "наливайках", расположенных в многоэтажках

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект о пресечении незаконной деятельности псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах, и получивших название "наливаек", внесен в Государственную думу и будет рассмотрен в приоритетном порядке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ранее 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в "наливайках" в ночное время. После этого в Госдуме была создана рабочая группа, которая подготовила законопроект.

"Предлагается закрепить за регионами также право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах, - отметил спикер нижней палаты российского парламента. - Возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее".

Вместе с этим законопроект запрещает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми алкогольная продукция не обладает, использовать в наименованиях такой продукции названия продуктов, которые не входят в ее состав.

Подготовленная инициатива, по оценке Володина, направлена на предотвращение случаев производства и торговли некачественной алкогольной продукцией, на запрет работы "наливаек" в ночное время. "Из-за деятельности "наливаек" люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее".