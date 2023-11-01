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Антимонопольщики проверят обоснованность цен на куриные яйца

Экономика, 15:21 14 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию направила Федеральная антимонопольная служба.

На основе полученных данных будет проведен анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен, сообщает ФАС.

Поручение ушло во все территориальные органы. Также ведомство запросило информацию в 10 федеральных торговых сетях о представлении сведений еженедельной динамики средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

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# ФАС России , яйца

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