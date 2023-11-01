Антимонопольщики проверят обоснованность цен на куриные яйца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию направила Федеральная антимонопольная служба.

На основе полученных данных будет проведен анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен, сообщает ФАС.

Поручение ушло во все территориальные органы. Также ведомство запросило информацию в 10 федеральных торговых сетях о представлении сведений еженедельной динамики средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.